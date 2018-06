32 Nationen treten bei der Fußball-WM in Russland gegeneinander an. Erkennen Sie alle Teilnehmer, die wir in unserem Quiz durch Emojis abbilden?

Jeweils fünf Emojis stehen für ein Land. Sie können klimatische Verhältnisse oder geographische Besonderheiten symbolisieren, Bräuche, typische Gerichte, besondere Leistungen in Sportarten, Historisches, aktuelles Zeitgeschehen und mehr. Viel Spaß beim Rätseln!

