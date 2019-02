Internationale Extremsportler haben am Samstag bei der "Night of Freestyle" in der ÖVB-Arena für spannungsgeladene Showeinlagen gesorgt. Durch die Luft wirbelnde Mountainbikes und Motocross-Maschinen versetzten das begeisterte Publikum ins Staunen. Abgerundet wurde das rasante Spektakel mit einer bunten Licht- und Pyroshow.