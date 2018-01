Von Aljoscha-Marcello Dohme

Bremens ehemaliger Bürgermeister Dr. Henning Scherf sagte einst: "Wenn man uns Bremern nachsagt, wir seien ein Dorf mit Straßenbahn, dann entgegne ich, daß wir dann aber das Dorf mit der schönsten Straßenbahn der Welt sind. Spaß beiseite: die Busse und Bahnen der BSAG gehören zur Stadtbildgestaltung wie Stadthalle, Weserstadion, Rathaus und Böttcherstraße. Das Design der Verkehrsmittel prägt für den Besucher die Identität einer Stadt". In der über 140-jährigen Geschichte der Bremer Straßenbahn AG sind unzählige Fahrzeugmodelle auf Bremens Straßen unterwegs gewesen, die regelmäßig durch neuere Modelle ersetzt wurden. Einige der Fahrzeuge sind im Museum "Das Depot" der Freunde der Bremer Straßenbahn in Sebaldsbrück zu sehen. Diese Fotostrecke zeigt eine Auswahl an historischen, aktuellen und zukünftigen Bussen und Straßenbahnen der BSAG.