Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rathaus Bremen Fensterputzer in der Nacht

Von Fotos: Frank Thomas Koch

In der Nacht zu Freitag sind die Fenster des historischen Rathauses in Bremen sauber gemacht worden. Die Fensterputzer rückten mit schwerem Gerät an. Doch warum diese nächtliche Aktion? Ganz einfach: Die Straßenbahn kann in der Zeit nicht fahren.