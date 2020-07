Blauer Rumpf, weißer Aufbau, gelber Mast – das ist der Kutter „Uthörn“. Aber nicht nur irgendein Kutter: Ausgestattet mit zwei Laboren betreibt das Alfred-Wegener-Institut (Awi) Forschung an Deck. Gut 140 Tage im Jahr ist das Boot auf See, Heimathafen ist Helgoland. An diesem Tag beginnt und endet die Tour in Bremerhaven.

In unserer Fotogalerie nehmen wir Sie einen Vormittag mit auf den Forschungskutter.