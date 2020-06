Viele hatten sich für diesen Sommer bereits auf Urlaub in Deutschland oder im eigenen Garten oder Balkon eingestellt. Freuen dürfte sich, wen diese Vorstellung traurig stimmte. Denn nach und nach lockern die Länder ihre Reisebeschränkungen und die Airlines nehmen den Betrieb wieder auf - so auch in Bremen.

Vor allem Fans von Griechenland und den Balearen können jetzt wieder ihren Urlaub in der Sonne buchen. Wie die Sprecherin des Flughafens Bremen mitteilt, könne sich darauf eingestellt werden, dass demnächst auch andere Länder wieder angeflogen werden. Sie rechne mit einigen weiteren Reisezielen in den kommenden zwei Wochen.

Passagieren wird empfohlen, vor ihrem Reiseantritt den Status ihres Fluges bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter zu überprüfen. Dazu empfiehlt es sich, sich auch über die Reiseempfehlungen des Auswärtigen Amtes zu informieren.

In dieser Fotostrecke erfahren Sie, wohin Sie von Bremen aus bereits jetzt wieder fliegen können. Die Fotostrecke wird regelmäßig aktualisiert.