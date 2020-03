Für die Stadt ist er ein Markenzeichen, das an einen Bleistift erinnert. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt ist er eines der wichtigsten Forschungszentren: der Fallturm des Zentrums für Angewandte Raumfahrttechnik und Mikrogravitation (Zarm). 146 Meter hoch, mit einer Fallröhre für Experimente in Schwerelosigkeit (Mikrogravitation). Ein Katapult, mit Luftdruck betrieben, schießt eine Kapsel mit dem Versuchsaufbau durch die Röhre.

Hier wurde das erste Bose-Einstein-Kondensat unter Schwerelosigkeit hergestellt. Ein Aggregatszustand, der sich von den bekannten (fest, flüssig, gasförmig, Plasma) durch seine speziellen quantenmechanischen Eigenschaften unterscheidet. Durch den Fall in Mikrogravitation hielt dieser Zustand deutlich länger an, als unter normalen Laborbedingungen. Thorben Könemann, der an dem Experiment beteiligt war, ist heute Projekt-Koordinator am Zarm.