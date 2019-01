Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tierzählung in Bremerhaven Fotos der tierischen Inventur im Zoo am Meer

Zählen, messen, wiegen - im Zoo am Meer in Bremerhaven stand am Dienstag die Inventur auf dem Programm. Der Tierpark beheimatet insgesamt 893 Individuen und 109 Arten.