Jörg Wontorra führten gemeinsam mit Lea Reinhard durch die Veranstaltung.

Moderatoren Lea Reinhard.

Der Bremer Radsportprofi Lennard Kämna konnte aufgrund eines Trainingslagers in Österreich zwar nicht an der Gala in der Vahr teilnehmen, war aber per Video live zugeschaltet.

Die Ehrung der Sportler fand dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auf der Galopprennbahn statt.

Gut gelaunt: Die Sportlerin des Jahres, Rike Jürgens.

Sportlerin des Jahres ist Rike Jürgens, die bei der Hip-Hop-WM im vergangenen Jahr überraschend den Weltmeistertitel holte.

Der Sonderpreis für den Trainer des Jahres ging an die Bremer Volleyball-Legende Gert Stürmer. Es war sicherlich die Krönung seines Lebenswerkes als Trainer, für das Bremens „Mister Volleyball“ noch einmal im Rampenlicht stand. Hinter Stürmer liegen über 42 Jahre als Trainer zuletzt beim Drittligisten TV Eiche Horn.

Anders als in den vergangenen Jahren fand die Sportgala in einem kleinen Rahmen statt, nur insgesamt knapp 50 Gäste waren auf der Galopprennbahn in der Bremer Vahr.

Auch Bremens Sportsenatorin Anja Stahmann war bei der Ehrung dabei.

Erfolgreiches Duo: Die Rollschuhläufer Palmira Seeger-Suarez und Paul Turbanow wurden als Nachwuchsteam des Jahres geehrt.

Die Nachwuchssportlerin des Jahres: Handballerin Naomi Conze.

Moderator Jörg Wontorra und die Nachwuchssportlerin des Jahres Naomi Conze.

48 Gäste stat wie üblich 350: das Gala-Publikum fand sich anders als sonst auf dem Rennbahngelände in der Vahr ein.

Auch Betriebssportler Kai Boßmann und Marc Swoboda erhielten einen der Pokale, die in diesem Jahr quasi "to go" vergeben wurden.

