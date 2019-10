Lea ist schlagfertig. In rotem Shirt und weißer Cap rennt die Elfjährige über den Tennisplatz, von rechts nach links, dann vorn ans Netz, und drischt auf die Bälle ein, als wären sie der Feind. Die meisten landen knapp im Aus. „Da geht noch mehr“, ruft Trainerin Laura Weber vom gegenüberliegenden Feld. „Spiel weniger Tempo, dafür weniger Fehler.“

Ein Dienstagvormittag auf dem Tennisplatz am Club Zur Vahr. Lea absolviert ein sogenanntes Fördertraining. Sie ist eine der Hoffnungen des Vereins, eine, die es vielleicht mal weit bringen kann. Im Alter von sieben Jahren hat Lea angefangen, Tennis zu spielen. Jetzt, mit Elf, will sie schon hoch hinaus. Zahleiche Meisterschaften und Turniere hat sie bereits gespielt, Medaillen und Urkunden geholt. 50 Pokale stehen in den Regalen in ihrem Kinderzimmer.

In unserer Fotoreportage begleiten wir das junge Tennistalent aus Bremen.