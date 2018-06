Dort, wo noch vor wenigen Monaten Wildnis war, befindet sich heute ein urbaner Garten. Hier wachsen unter anderem Mais, Zuckererbsen, Wasabi-Rucola und alte Kartoffelsorten. Das Besondere: Sie sprießen nicht in Kübeln, sondern in Bettgestellen, Bäckerkisten und Schuhschränken.

An diesem Samstag (9. Juni) ist der Garten in der Hermann-Fortmann-Straße 18 in Bremen-Nord von 9 bis 15 Uhr für Besucher geöffnet.