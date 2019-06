1 / 17 Foto: Christian Butt



In einer Seniorenwohnanlage in Bremen-Huchting ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr stand der Dachstuhl auf einer Breite von 200 Metern in Flammen. Alle Bewohner wurden aus dem Wohnheim gerettet.

