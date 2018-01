Sie sind es gewohnt, vor Tausenden von Menschen zu tanzen. Der Auftritt in Japan war dann aber dennoch etwas Neues für den Grün-Gold-Club Bremen.

Kurz vor Weihnachten reisten die Tänzer nach Tokyo, um ihre Choreografie „Voices, Noises, Melodies“ in einem Fernsehstudio aufzuführen. Zwar passten in das Studio nur 200 Besucher, die Show aber wurde am heutigen Dienstag vor einem Millionenpublikum ausgestrahlt.