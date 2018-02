Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Das Wintergemüse schmeckt nicht jedem Gute Gründe, die gegen Grünkohl sprechen

Von Jasper Tiedemann und Michael Rabba

Grünkohl ist Kult in Bremen. Pardon, natürlich Braunkohl! Mit Pinkel, Kassler und Kochwurst wird das traditionelle Wintergericht genossen. Doch so viele Fans der Braunkohl auch hierzulande hat, es gibt auch Zeitgenossen, die das Gemüse nicht ausstehen können. Aber warum? In unserer Bildergalerie haben wie ein paar Gründe dafür zusammengestellt.