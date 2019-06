Auch am Sonntag hat es die Liebhaber klassischer Musik mit ihren gut gefüllter Picknickkörbe in Knoops Park in Burglesum gezogen. Denn dieses Wochenende stand traditionell das Klassik-Open-Air-Festival „Sommer in Lesmona“ auf dem Programm.

Die besonders heißen Temperaturen machten der Stimmung keinen Abbruch. Denn gerade der Sonntag steht grundsätzlich im Zeichen von Mitmachaktionen, vor allem für die Kinder. Beim Festival-Service konnten sich junge Musiker aussuchen, an welchem Workshop sie teilnehmen möchten: Wie klingt der Urwald? Oder lieber Gesang aus Ghana mit dem „Joy of the Lord Choir Tenever“? Eselreiten? Oder einfach nur dem Märchen von den Stadtmusikanten lauschen? Am Sonntag gab es jedenfalls viel zu erleben im Park.

Sehen Sie Fotos von der guten Stimmung unter den etwa dreitausend Zuhörern in Knoops Park.