Obwohl die Eisbären anfangs gut in Führung gingen, konnten sie das Spiel gegen Brose Bamberg leider nicht für sich entscheiden. Der Endstand mit 83:76 entschied leider gegen die Bremerhavener Basketballer. Dennoch hielten die Fans in der ÖVB-Arena zu ihrem Team und feuerten die Bremerhavener Eisbären wie gewohnt an.