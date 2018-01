Mit einem fulminanten Showprogramm gastiert Helene Fischer zwei Abende lang in der ÖVB-Arena. Am Sonnabend schien die Besucherschlange auf der Bürgerweide kein Ende nehmen zu wollen. Kurz nach 20 Uhr schwebte Helene Fischer an einem Seil hängend auf die Bühnenbretter und begeisterte hiernach ihre Fangemeinde mit Gesang, Tanz sowie Darbietungen mit den Artisten des Cirque du Soleil.