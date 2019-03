Nach der erfolgreichen "Dauernd Jetzt"-Tour 2016 ist Herbert Grönemeyer derzeit wieder mit seiner Band unterwegs und spielte am Freitagabend in der ÖVB-Arena Bremen. Insgesamt hat er 13 Auftritte in den großen Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf seinem Zettel.

Auf der Songliste des 62 Jahre alten Musikers standen neben zahlreichen Songs seines jüngsten Platin-Albums "Tumult" auch alte Erfolgstitel. Wir zeigen Bilder von Fans und Auftritt.