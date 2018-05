Foto: Jenny Häusler Neben der Oberschule am Leibnizplatz in der Bremer Neustadt befindet sich ein öffentlicher Fußballplatz, der mit zwei Toren ausgestattet ist.

Foto: Jenny Häusler Die Skateanlage neben der Gesamtschule Bremen Ost in Tenever ist was für jeden Skater. Dort lassen sich Kickflips verbessern und Ollies üben.

Foto: Jenny Häusler Die Anlage in tenever lässt die Herzen der Skater höher schlagen. Anfänger und Fortgeschrittene können sich hier an verschiedenen Schwierigkeitsgraden versuchen.

Foto: Jenny Häusler Für jeden Fitness Liebhaber ist das "Freiluftfitnessstudio" hinter Platz 11 in Bremen Peterswerder genau das richtige. Dort stehen einige Geräte, an denen man unter freiem Himmel seine Fitness verbessern kann. Und für die Kleinen gibt es das ein oder andere Spielgerät.

Foto: Jenny Häusler Der Fußballplatz am Pfälzer Weg in Tenever bietet viel Platz zum Kicken.

Foto: Jenny Häusler Wer nicht gerade am Fußballspielen ist kann sich am Hangelgerüst probieren und den Gleichgewichtssinn testen. Auf der Anlage gibt es auch einen Tischtennisplatz.

Foto: Jenny Häusler Die Skate-Anlage am Kulturzentrum Schlachthof in Bremen Findorff bietet für Skater diverse Rampen zum Skaten.

