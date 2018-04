Die Geschichte der Nudel reicht lange zurück: Ausgrabungen belegen, dass sie im Alten China schon vor 4000 Jahren gegessen wurde. Hat Marco Polo sie im 13. Jahrhundert wirklich von seinen Reisen mit nach Italien gebracht? Eher nicht – denn Historiker gehen davon aus, dass die Teigwaren auch im antiken Rom und Griechenland auf dem Speiseplan standen.

Heute sind bei uns vor allem Pasta-Gerichte aus Italien beliebt. Wo gibt's in Bremen die beste Pasta? Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt nach Lokalen, in denen Pasta- Gerichte auf der Karte stehen und ihnen die Zubereitung als kulinarisches Erlebnis besonders in Erinnerung geblieben ist.

Empfohlen werden da natürlich vor allem klassische italienische Restaurants und Pizzerien – aber nicht nur.