Foto: BUND Bremen





Der Bremer Bienenkönig

Imker Heiner Lenz betreut nicht nur die Bienen des BUND Bremen, sondern zahlreiche weitere Bienenstöcke. Seine Völker leben auf dem Bremer Dom, an der Universität Bremen bei der Denkfabrik von Günther Diekhöner, auf dem Gut Birkenhof an der Schwachhauser Heerstraße, beim Waller Umweltpädagogik-Projekt (Wupp) und im Internationalen Garten in Walle. Nach der Ernte sammelt Lenz die Völker stets bei sich zu Hause, um sie "für den Winter fit zu machen", wie er sagt.

Wo gibt es den Honig? Den Honig verkauft der selbsternannte "Bienenkönig" auf den Märkten in der Überseestadt, dem Wintermarkt in der Unimensa und auf Kunsthandwerkermärkten oder Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus in Blockland, bei der Volkshochschule oder in der Seniorenresidenz Riensberg. Aber auch bei sich zu Hause in der Gustavstraße 1 in Bremen-Walle gibt Lenz gerne das eine oder andere Glas Honig an Liebhaber ab.