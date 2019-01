Foto: Christian Platz





Bei Beatz Burger gibt es auch zu später Stunde noch etwas Deftiges zu essen. Im Angebot ist eine große Auswahl an Burgern - Hamburger, Veggie Burger und eigens entstandene Kreationen wie der namensgebende Beatz-Burger. Hot Dogs, Salate und Klassiker wie Pommes gehören ebenfalls zum Angebot. Unter der Woche hat das Lokal bis etwa 23.45 Uhr geöffnet, am Wochenende gibt es bis in die Morgenstunden etwas zu essen.

Beatz Burger, Auf der Brake 13, 28195 Bremen