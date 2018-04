Es ist eine echte Bremensie, das Stockangelrecht. Jeder volljährige Bremer darf danach in bestimmten heimischen Gewässern fischen, ohne zuvor eine Fischereiprüfung abgelegt und bestanden zu haben.

In unserer Bildergalerie erläutern wir, in welchen Gewässern das Stockangelrecht gilt, welche Formalitäten und Vorschriften des Stockangelrechts zu beachten sind und welche Fische man überhaupt in den erlaubten Gewässern an den Haken bekommen kann.

Wer so richtig ins Hobby Angeln einsteigen möchte, bekommt zudem weiterführende Informationen über nötige Prüfungen und Sportfischervereine in Bremen und dem niedersächsischen Umland.