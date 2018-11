Foto: Christina Kuhaupt





Hochschulen

„Wir haben zwei Probleme“, sagt Mehrtens, „zum einen das Problem der Gebäudesubstanz“. In der Vergangenheit sei zwar an- und umgebaut, aber die Substanz sei nicht bautechnisch nicht ertüchtigt worden. „Die Grundgebäudetechnik ist am Limit und sehr reparaturanfällig. Manche Bauteile bekommen wir nur noch bei Ebay.“ Der Zustand der sogenannten Investorengebäude, in die Private eingebunden seien, sei deutlich besser. „Dort ist laufend investiert worden.“ Das andere Problem: Die Forschung verändere sich, dem müsse sich die Uni auch baulich anpassen, wenn sie entsprechendes Personal samt Studenten an sich binden wolle.