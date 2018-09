Eine beliebte Option der Bremerinnen und Bremen im Sommer ist es, sich am Feierabend draußen in ein nettes Lokal zu setzen und ein kühles Bier oder einen Softdrink zu genießen.

Dabei sind die gastronomischen Angebote in Bremen zahlreich. Ob am Wasser, in der Innenstadt oder in den einzelnen Stadtteilen. An jeder Ecke findet man eine Gaststätte, ein Lokal oder eine Kneipe, die zu dem berühmt berüchtigten Feierabendbier einlädt.

Doch wo gehen die Bremerinnen und Bremer am liebsten hin, um ihre freie Zeit zu verbringen? Wir stellen zehn beliebte Lokale vor, wo Leserinnen und Leser gerne den Tag ausklingen lassen.