Von Alice Echtermann

Wer in Bremen zu Hause ist, kennt einige von ihnen – fest installierte Blitzer im Stadtgebiet. Doch selbst Einheimische rasseln oft noch in die Radarfallen. Wir zeigen euch alle Orte, an denen permanente Blitzer stehen.

Hinweis: Es geht in dieser Bildergalerie nicht um mobile Geschwindigkeitskontrollen. Wir verwenden Google-Street-View-Aufnahmen, in denen die Blitzer teilweise nicht zu sehen sind, weil die Bilder zwischen 2008 und 2009 aufgenommen wurden.