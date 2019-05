Auf den Höfen wurde wie alljährlich in den Mai getanzt. Die Bremer Band Dictionary of Funk unterhielt mit ihrem Live-Musik Programm den Innenhof. Funk & Soul der 1970er und 1980er kamen gut auf der Tanzfläche unter freiem Himmel an. Auch im Beluga war es rappelvoll, wie man sich das bei einer guten Party wünscht.