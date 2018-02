Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Fotogalerie vom Antrittsbesuch Hier war Bundespräsident Steinmeier bisher in Bremen

Von Michael Rabba

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag zu seinem Antrittsbesuch in Bremen eingetroffen. Unsere Bildergalerie zeigt Impressionen von den ersten Stationen - den Empfängen im Rathaus und in der bremischen Bürgerschaft sowie von der dortigen Diskussion mit Schülern.