Von Michael Rabba

Am zweiten Tag seines Antrittsbesuches in Bremen ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Norden der Stadt sowie in Bremerhaven unterwegs. So besuchte er am Vormittag den Gedenkort Bunker Valentin und ist inzwischen in Bremerhaven eingetroffen. Unsere Bildergalerie zeigt Impressionen der Stationen.

