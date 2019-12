Foto: Jochen Stoss





Kostenlos feiern kann man vor dem Theater am Goetheplatz: Wenn um Mitternacht die Raketen den Himmel erleuchten, ertönt auf dem Platz traditionellerweise klassische Musik und Menschen tanzen gemeinsam Wiener Walzer. Weitere Orte an denen Sie den Start in das neue Jahr – inklusive tollen Blicks auf das Feuerwerk – genießen können, stellen wir in unserer Galerie vor.