Man sagt, Häuser erzählen Geschichten. Von Glanz und Gloria vergangener Zeiten zum Beispiel, wie das Haus des Reichs, das einst als Prestigeobjekt eines Baumwoll-Imperiums erbaut wurde. Schon von

Weitem kann man erahnen, dass das Haus eine

bewegte Vergangenheit hat. Doch was sich in den Mauern zugetragen hat, verrät bei so manchem Gebäude erst ein Blick hinter die Fassade.

Wir haben hinter die Kulissen geschaut und zeigen eine kleine Auswahl.