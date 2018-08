1 / 42 Foto: Huchting Archiv / Fetchenhauer



So sah die St.-Georg-Kirche in Huchting im Mittelalter aus. An ihrer Stelle wurde 1878/79 eine neue Kirche im neugotischen Stil erbaut, die dort bis heute steht.

1910: Der Hof der Familie Budde am Alten Dorfweg in Kirchhuchting.

1942: Dieses Foto nahm die damals 19-jährige Erika Bodan nach dem Krieg in Huchting auf. Die zusammengesetzte Aufnahme zeigt den Huchtinger Dorfkern. Die Bilder dokumentieren die Folgen des Luftangriffs in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1942. Links vorne steht das Haus des Schusters Bogdan, rechts das abgebrannte Strohdachhaus der Familie Döpping, dahinter das Gasthaus der Familie Osmer. Erika Bogdans Fotos wurden dem ehrenamtlichen Huchting-Archiv zur Verfügung gestellt. Seine Mitglieder arbeiten seit vielen Jahren die Geschichte Huchtings auf. Hier erfahren Sie mehr darüber.

Der Hof der Huchtinger Familie Lampe in einer undatierten Archivaufnahme.

Dieses undatierte Archivbild zeigt den alten, dörflichen Kern von Kirchhuchting: die Kreuzung zwischen dem Alten Dorfweg und der Dingstätte. Das Bauernhaus gibt es heute nicht mehr - aber die Bäume an der Straße stehen noch immer.

1952: Dieses Foto erschien 1952 im WESER-KURIER. Vor der Kirche in Huchting stand ein Wachturm, wie er in russischen Lagern verwendet wird. Aufgestellt hatte ihn der Heimkehrerverband als Mahnung. Bei Fackelschein und Trommelwirbel zogen am 19. Oktober in Bremen Tausende durch die Straßen, um die Freilassung deutscher Kriegsgefangener zu fordern.

Das Richtfest des Gemeindezentrums der St.-Georg-Kirche. 2018 wurde das Gebäude abgerissen. An derselben Stelle soll nun ein neues Gemeindezentrum entstehen.

1960: Unter dem Titel "Das moderne Huchting" erschien dieses Foto zusammen mit einem Artikel im Mai 1960 im WESER-KURIER. Die neue "Satellitenstadt für 40.000 Bremer" wurde damals geradezu euphorisch angepriesen.

Im selben Zeitungsartikel wurde der Kontrast zum dörflichen Charakter des alten Huchtings betont - als Zeichen für den Fortschritt, den der aufstrebende Stadtteil nun machen würde.

1962: Eine Siedlung in Grolland, einem Ortsteil Huchtings, im Sommer 1962.

1962: Die Tom-Dyk-Straße in Grolland. Der Ortsteil stand mit seinen Einfamilienhäusern schon immer im Kontrast zu den Hochhäusern, die das Bild in den anderen Teilen Huchtings prägen.

März 1962: Der Sodenmattsee entsteht. Der Baggersee, der später zum beliebten Badesee wurde, ist ein Produkt der Bauarbeiten an der B75 zwischen Bremen und Delmenhorst.

1963: Das Bild aus dem Sommer 1963 zeigt die neuen Häuser an der Straße "Am neuen Damm" in Huchting, die von der Kirchhuchtinger Landstraße abzweigt.

1963: Die Leidener Straße in Huchting. Die abgebildeten Reihenhäuser galten als Nachfolgemodell des "Bremer Hauses" und waren zu diesem Zeitpunkt bereits in fast allen neuen Stadtteil zu finden. Zur Straße lagen das Bad, die Toilette und das Kinderzimmer. Hinter den bunten Glasbausteinen befanden sich Flur und Treppenhaus. Küche und Wohnräume lagen an der abgewandten Gartenseite, im ersten Stock befanden sich zwei Kinder- und das Schlafzimmer. Zu jedem Haus gehörte eine Garage.

März 1964: Die moderne St.-Lukas-Kirche in Grolland wird eingeweiht. Im WESER-KURIER ist die Rede von einem "recht eigenwilligen Gotteshaus", das im Volksmund stets nur als die "Auster" bezeichnet werde. Es sei die 18. evangelische Kirche, die seit 1945 in Bremen wieder aufgebaut oder neu errichtet wurde, heißt es in dem Bericht weiter.

November 1967: Man feierte das Richtfest für 631 neue Wohnungen in dem Gebiet "An der Schanze" (heute: rund um die Robinsbalje), in der Hilversumer Straße und der Luxemburger Straße. 576 Mietwohnungen und 55 Einfamilienreihenhäuser baute die Bremer Bau-Union hier; das Vorhaben kostete rund 40 Millionen D-Mark. Bis zum Herbst 1968 sollten die Arbeiten abgeschlossen sein.

1969: Das Siedlungsgebiet "An der Schanze" Ende der 60er-Jahre in einer Luftaufnahme. Der Name "An der Schanze" existiert heute nicht mehr. Es handelt sich um das Gebiet um die Robinsbalje (mittig im Bild). Oben ist die B75 zu sehen, rechts die Straße Harriersand, links die Carl-Hurtzig-Straße und unten die Huchtinger Heerstraße.

1967: Das Schild zur Huchtinger Abfahrt der B75.

Mai 1967: Der Sodenmattsee lockte an diesem sonnigen Tag im Frühling 1967 schon erste Badegäste an.

1968: Der Sodenmattsee ist ein beliebtes Naherholungsgebiet in Huchting. Er sei ein "Beispiel gestalteter Landschaft" in Bremen, heißt es in dem dazugehörigen Zeitungsartikel.

Mai 1969: Das sogenannte "Fischerstechen" ist ein Sport, der heute in Huchting in Vergessenheit geraten ist. Hier messen sich junge Männer auf dem Sodenmattsee in diesem Sport, in dem es darum geht, den Gegner ins Wasser zu stoßen. Der Wettkampf wurde im Zuge eines großen Volksfestes in Huchting ausgetragen, das die Badesaison einläutete.

November 1970: Der Bau des neuen Schulzentrums an der Delfter Straße. Das Foto zeigt Mitarbeiter des Bauamtes bei der Begehung der Baustelle. An dieser Stelle sollten eine Grund- und eine Hauptschule entstehen. Zum ersten Mal wurde dabei ein sogenanntes Schnellbauverfahren angewendet. Die Schule sollte Anfang September 1971 bezugsfertig sein.

1971: An der katholischen St.-Pius-Schule in Huchting sah der Unterricht Anfang der 70er-Jahre derweil so aus. Das Bild erschien am 16. Oktober 1971 im WESER-KURIER; die Schule war nur einen Tag zuvor eingeweiht worden.

Mai 1971: Das Gemeindezentrum der evangelischen Kirche Sodenmatt feierte sein Richtfest. An der Feier nahmen rund 100 Huchtinger teil. Das von den Architekten Friedrich Schumacher und Claus Hübener entworfene Gebäude sollte der Kirchengemeinde mehr Platz verschaffen. Es beinhaltete auch einen Wohntrakt für die Mitarbeiter.

1972: So sah das Gemeindezentrum der Kirche Sodenmatt dann ein Jahr später, im März 1972, aus. In dem neuen Bau gab es sogar eine Kegelbahn.

1972: Auch am Roland-Center wurde Anfang der 70er-Jahre Richtfest gefeiert - und zwar nach einer Bauzeit von nur vier Monaten, wie es in dem WESER-KURIER-Artikel vom 29. Juli 1972 hieß. Das Einkaufszentrum der Unternehmensgruppe Werner Otto wurde von einer Firma aus Hamburg gebaut und vermietet. Auf einer Grundfläche von 105.000 Quadratmetern entstanden hier 60 Geschäfte, unter anderem ein Warenhaus der Kaufhof AG. Zudem gab es neue Restaurants, Cafés, einen Kinderhort und 2000 Parkplätze. Die Eröffnung war für den 2. November desselben Jahres vorgesehen.

Januar 1973: Der Blick vom sogenannten Rolandhaus über Huchting in Richtung Stuhr. Kritisch wurde in dem damaligen WESER-KURIER-Artikel angemerkt, in Huchting entstehe ein "Siedlungsbrei" ohne städtebauliches Konzept.

1973: Badespaß am Sodenmattsee. Das Foto zeigt das Anbaden im Mai. An diesem Tag hatte das Wasser laut Zeitungsbericht nur 11 Grad - das hinderte die Huchtinger jedoch nicht an ihrem Vorhaben.

November 1975: Das neue Ortsamt und Polizeirevier Huchting an der Obervielander Straße wurde eingeweiht. Zu dem Termin kam der damalige Innensenator Helmut Fröhlich. Der Bau des dreistöckigen Gebäudes kostete rund fünf Millionen D-Mark. Dass alle Verwaltungsbereiche in Huchting - Sozialhilfe, Wohnungswesen, Meldestelle und das 9. Polizeirevier - nun unter einem Dach vereint waren, wurde damals als ein großer Fortschritt gefeiert. Das ehemalige Ortsamt befand sich an der Huchtinger Heerstraße.

Juli 1976: Sonnenbaden am Sodenmattsee.

September 1976: Der Treppenturm der Schule an der Delfter Straße wurde bunt bemalt. Der Worpsweder Künstler Peter-Jörg Splettstößer schuf dieses Wandbild gemeinsam mit Hobbymalern aus Huchting. In der Stadtbibliothek (damals auch an der Delfter Straße) gab es eine Fotodokumentation der Malaktion. Zum Abschluss gab es eine große Feier mit Livemusik.

September 1979: Huchting feierte sein erstes Stadtteilfest. Das Foto zeigt ein Spruchband des Spielmannszuges des TuS Huchting.

Das Stadtteilfest im September 1979 dauerte zwei Tage lang. Diese Vogelscheuchen aus Holzwolle entstanden bei einer der vielen Mitmachaktionen.

Dezember 1980: Das Hallenbad Huchting an der Delfter Straße wurde am 19. Dezember 1980 eingeweiht. Damit wurde es sogar schneller fertig als ursprünglich geplant. Der Bau kostete rund 7,5 Millionen D-Mark. Das Hallenbad wurde nach denselben Plänen wie die Schwimmbäder in Sebaldsbrück und Tenever gebaut. Aus Kostengründen waren die ebenfalls geplante Gymnastikhalle und ein Freizeittrakt mit Planschbecken, Trimmraum und Solarium zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig.

Bei der Einweihungsfeier des neuen Hallenbades hechtete der damalige Sportsenator (und spätere Bürgermeister) Henning Scherf höchstpersönlich vom Startblock. Laut dem Bericht im WESER-KURIER war er beim "Prominentenschwimmen" um eine Kopflänge schneller (und größer) als seine Konkurrenten.

1986: Die Siedlung an der Varreler Bäke diente laut WESER-KURIER Mitte der 80er-Jahre als Anschauungsobjekt für die Nachbesserung von Großsiedlungen in Bremen. Denn so "trist und anonym" wie hier sollte es in Zukunft nicht mehr werden.

Dezember 1986: Huchting hatte mal einen Zoo. Der Privatmann Josef Vida hielt dort Elefanten, Affen, Vögel und sogar Löwen. Das Bild zeigt die 18 Monate alten Elefantenkühe "Zimbi" und "Wanki", die gerade neu in das Zoo- und Gartencenter eingezogen waren. Seit 2016 gibt es das Center nicht mehr; Josef Vida fand keinen Nachfolger mehr. 2017 brannte das Gebäude aus.

1989: Ein Haus im Alten Dorfweg, das auch heute noch steht. Hier sollte im Februar 1989 eine große Videothek eröffnen, angeblich die größte in Bremen. Jedoch hatte der Betreiber keine Genehmigung. Nachdem dort eine alte Hecke entfernt wurde, schlossen sich zudem die Nachbarn zu einer Initiative zusammen und legten Beschwerde beim Ortsamt Huchting und dem Bremer Umweltsenator ein. Sie fürchteten, dass durch die Videothek mehr Autos den Alten Dorfweg passieren würden, was mehr Lärm, Abgase und Gefahr für Schulkinder bedeuten würde.

1990: Beim ersten Huchtinger Kunst- und Literaturmarkt im Mai 1990 trat unter anderem "Rübezahns Puppenzirkus" auf. Organisiert wurde der Markt von der Stadtbibliothek und dem Verein der Freizeitkünstler Huchting anlässlich ihres 15. Bestehens.

Juli 1994: Die neue Stadtteilfarm am Huchtinger Sodenmattsee kurz vor ihrer Fertigstellung.