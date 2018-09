Foto: Alice Echtermann





Der Sonderpädagoge: Lars Groß

Dass Huchting Hilfe nötig hat, sieht Lars Groß an der Zahl der Kinder, die mit Blauen Karten zur Schule kommen. Er nennt es noch „Blaue Karte“, obwohl der Ausweis seit 2015 offiziell „Bremen-Pass“ heißt. Wer einen solchen Pass hat, dessen Familie lebt von Sozialleistungen. In der Schule heißt das, dass die Kosten für Klassenfahrten, Ausflüge und Mittagessen vom Jobcenter übernommen werden. An der Oberschule Hermannsburg, wo Groß als Sonderpädagoge arbeitet, gibt es einige dieser Kinder.

Groß ist selbst in Huchting aufgewachsen. Er wohnte auch schon in der Neustadt, kehrte aber zurück und lebt jetzt in Grolland. Zur Schule ging er am Schulzentrum Willakedamm, das vor Jahren abgerissen wurde. Ironischerweise, sagt der 47-Jährige, denn inzwischen brauche Huchting dringend wieder mehr Schulplätze. Groß kennt die Probleme in Huchting gut, aber sie sind nicht alles. Da ist auch ein Zusammenhalt, eine Identität, ein gutes Netzwerk. „Es gibt hier auch ganz normale Familien“, sagt er. Er selbst sei hier ja auch groß geworden. Normal heißt für ihn: „Wir hatten nicht das Jugendamt zu Hause, meine Eltern waren nicht süchtig oder haben mich rausgeschmissen.“

Inklusion und Integration seien an Huchtinger Schulen völlig normal, sagt Groß. An der Integrierten Gesamtschule an der Hermannsburg wurden schon seit Ende der 1980er-Jahre Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam unterrichtet – lange bevor die Inklusion an allen Bremer Schulen umgesetzt wurde. Für Groß ist es der einzig richtige Weg, alle Schüler in einer Klasse zu unterrichten. „Wir leben in einer Welt. Und wenn man die Kinder auf diese Welt vorbereiten will, muss man ihnen zeigen, wie sie mit Problemen umgehen und den Alltag bewältigen.“ Seine eigene Tochter sei taub, erzählt er. Deshalb könne er sie nicht auf die Hermannsburg schicken, sie brauche zum Beispiel kleinere Räume. Das sei jedoch der einzige Grund; er arbeite sehr gerne an dieser Schule. „Wir sind das Spiegelbild der Gesellschaft hier.“