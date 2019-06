Das Bein in die Höhe und dann zur Nase: Der 40-jährige Bremer Yoga-Meister Rajesh Kumar Mishra hat am Sonntag den Weltyogatag in Oberneuland mit etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nachgefeiert . Trotz knapp 30 Grad und einem extrem aufgeheizten grünen Kunstrasenplatz auf dem Gelände des Bremer Hockey-Clubs rollten die Besucher ihre Handtücher, Laken und Yoga-Matten aus und trainierten eine Stunde lang ihre Körper, dehnten und entspannten sich. Für die zahlreichen Yogis war das kostenlose Freiluft-Event des BHC dennoch keine Qual, im Gegenteil. Besonders die traditionelle Schlussentspannung kam gut an – so gut sogar, dass sich einige Besucher, die bis dahin nur zugeschaut hatten, spontan auch noch zu den meditierenden Bremern legten.