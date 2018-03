Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Familie Stange auf Weltreise Impressionen einer besonderen Elternzeit

Von Michael Rabba

Seit September 2017 sind Lena und Alex Stange mit ihrer anderthalbjährigen Tochter Mathilda auf einer besonderen Reise, die sie in zehn Monaten in 15 Länder führt. Die junge Bremer Familie hat ihre Wohnung verkauft, um sich diesen Traum während der Elternzeit zu erfüllen. Unterwegs posten die Stanges Fotos auf Instagram. In unserer Bildergalerie haben wir einige Impressionen der bisherigen Stationen zusammengestellt.