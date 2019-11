Foto: Christina Kuhaupt Genau 569.352 Menschen leben in Bremen (Stand 31.12.18), davon sind 281.336 männlich und 288.016 weiblich.

Foto: Frank Thomas Koch Das Durchschnittsalter in Bremen beträgt 43,6 Jahre. Damit liegt Bremen über dem durchschnittlichen Alter für ganz Deutschland (42,1).

Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Die meisten Menschen in Bremen sind ledig (48,4 Prozent).

Foto: Frank Rumpenhorst/dpa 2018 wurden insgesamt 2400 Ehen in Bremen geschlossen. Das Alter bei der Erstheirat steigt dabei an: Bremer Männer sind dabei durschnittlich 38,4 Jahre alt, Frauen gehen mit 35 den Bund der Ehe das erst Mal ein.

Foto: Patrick Pleul/dpa 8,6 Prozent der Menschen in Bremen sind geschieden, 6,4 verwitwet. 2017 wurden insgesamt 1063 Ehepaare in Bremen geschieden. Die Durchschnittliche Ehedauer beträgt dabei 13,9 Jahre, mit absteigendem Trend (2016: 14,5 Jahre).

Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa 6009 Babys wurden 2018 in Bremen geboren. Durchschnittlich bekommt eine Frau in Bremen 1,5 Babys. Der Trend geht auch hier nach unten.

Foto: Petra Stubbe Im vergangenen Jahr sind 6578 Menschen in Bremen gestorben.

Foto: Martin Gerten/dpa Insgesamt leben 108.660 Ausländer in Bremen. Die meisten stammen aus...

Foto: Frank Thomas Koch ... Polen (8365), Bulgarien (6515), Griechenland (1650) und Portugal (1145). 2018 gab es in Bremen 1400 Eimbürgerungen, die meisten Menschen davon stammen aus der Türkei.

Foto: Handwerkskammer Bremen In Bremen haben 277.297 Menschen einen Job ("sozialversicherungspflichtig beschäftigt").

Foto: Michael Ihle/Universität Breme Insgesamt 37.440 Studierende gab es im Wintersemester 2018/19 in Bremen und damit deutlich mehr als Auszubildende (14.539).

Foto: Julian Stratenschulte/dpa Arbeitslos waren im vergangenen Jahr 27.446 Menschen, das enspricht einer Arbeitslosenquote von 9,3 Prozent und ist eine der höchsten in Deutschland.

Foto: Christina Kuhaupt ... 45.596 Auspendler, also Bremern, die ihren Arbeitsort außerhalb der Hansestadt haben.

In Stadtstaaten werden aber statistisch höhere Einkommen als in Flächenländern erzielt, weil sie besonders viele qualifizierte Arbeitsplätze mit hohem Verdienst aufweisen.

Die Menschen in Bremen haben laut Bundesagentur für Arbeit im Vergleich mit den anderen Bundesländern das vierthöchste Medianeinkommen (3475 Euro).

Foto: Frank Thomas Koch 153.000 Menschen leben in einem Mehrpersonenhaushalt, der überwiegende Teil davon in einem Zwei-Personen-Haushalt.

