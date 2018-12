Was bleibt vom Jahr 2018? Vor allem ein überaus heißer und trockener Sommer, eine wochenlange Posse um einen Moorbrand im Emsland und das Aus für die Computermesse Cebit. Doch es gab noch viel mehr wichtige Ereignisse in Bremen und Niedersachsen. Einige davon zeigen wir Ihnen in unserem Jahresrückblick.