Andächtig wischt Eiko Fujita-Regner mit einem Tuch über die Teedose, über den Teelöffel und die Schöpfkelle aus Bambus. Ihre Hände bewegen sich langsam, lautlos. Kaum hörbar surrt im Hintergrund der elektrische Kessel. Vorsichtig gießt sie mit dem heißen Wasser den Matcha-Tee in einer Schale auf. Mit einem Teebesen schlägt sie das Gemisch auf, bis sich ein grüner Schaum bildet. Mariko Reineke-Kriete verbeugt sich und nimmt den Tee entgegen. Sie ist Gast bei einer japanischen Teezeremonie, Fujita-Regner ihre Gastgeberin. Schon seit Jahren treffen sich die beiden gemeinsam in einem festen Kreis – dem Tee-Sado-Club – regelmäßig zur Zeremonie. Heute sind sie nur zu zweit. Das Ritual findet im japanischen Teehaus statt. Das kleine Gebäude steht mitten im Überseemuseum.

Alle drei Monate veranstalten die Frauen eine öffentliche Teezeremonie für Gäste, heute üben sie dafür. Das sei wie Klavierspielen, sagt Reineke-Kriete. Musiker müssen auch regelmäßig spielen. Vereinzelt sind die Stimmen der Museumsbesucher zu hören. Im Teehaus ist es ruhig. Auf dem Boden liegen drei Tatami. Das sind Matten aus Reisstroh, 90 mal 180 Zentimeter groß. In einer Nische hängt eine Bildrolle. Die Abbildungen wechseln. Meist haben sie einen Bezug zu der buddhistischen Philosophie Zen. Darunter stehen frische Blumen in einer Vase. Reineke-Kriete hat die Hortensien in ihrem Garten gepflückt. „Es ist hier so natürlich wie möglich. Rosen zum Beispiel benutzen wir nie, weil sie duften.“

Die Ursprünge der Teezeremonie reichen viele Jahrhunderte zurück, die Abläufe sind strikt festgeschrieben. Vor Beginn der Zeremonie reinigen Fujita-Regner und Reineke-Kriete das Teehaus, die Gefäße, sieben den Matcha-Tee, damit er nicht klumpt, und füllen die richtigen Mengen in Teedosen ab. Dann legen sie ihre Kimonos an. „Die innere Haltung kommt von der äußeren Haltung“, sagt Reineke-Kriete. Während des Rituals soll der Alltag außen vor bleiben. „Wenn wir reden, dann nur über Dinge, die mit der Teezeremonie zu tun haben und über nichts anderes von außerhalb“, erklärt Reineke-Kriete. Wollen die Frauen sich austauschen, gehen sie später woanders hin.