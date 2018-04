1 / 11 Foto: Christina Kuhaupt



In einen Blütenrausch verwandelte sich am Samstag das Übersee-Museum in Bremen. Anlass war das Kirschblütenfest, das im Rahmen der Sonderausstellung "Cool Japan" veranstaltet wurde. In verschiedenen Workshops machten sich die zahlreichen Besucher mit japanischen Traditionen vertraut.

1 / 11 Foto: Christina Kuhaupt



In einen Blütenrausch verwandelte sich am Samstag das Übersee-Museum in Bremen. Anlass war das Kirschblütenfest, das im Rahmen der Sonderausstellung "Cool Japan" veranstaltet wurde. In verschiedenen Workshops machten sich die zahlreichen Besucher mit japanischen Traditionen vertraut.

1 / 11 Foto: Christina Kuhaupt



In einen Blütenrausch verwandelte sich am Samstag das Übersee-Museum in Bremen. Anlass war das Kirschblütenfest, das im Rahmen der Sonderausstellung "Cool Japan" veranstaltet wurde. In verschiedenen Workshops machten sich die zahlreichen Besucher mit japanischen Traditionen vertraut.

1 / 11 Foto: Christina Kuhaupt



In einen Blütenrausch verwandelte sich am Samstag das Übersee-Museum in Bremen. Anlass war das Kirschblütenfest, das im Rahmen der Sonderausstellung "Cool Japan" veranstaltet wurde. In verschiedenen Workshops machten sich die zahlreichen Besucher mit japanischen Traditionen vertraut.

1 / 11 Foto: Christina Kuhaupt



In einen Blütenrausch verwandelte sich am Samstag das Übersee-Museum in Bremen. Anlass war das Kirschblütenfest, das im Rahmen der Sonderausstellung "Cool Japan" veranstaltet wurde. In verschiedenen Workshops machten sich die zahlreichen Besucher mit japanischen Traditionen vertraut.

1 / 11 Foto: Christina Kuhaupt



In einen Blütenrausch verwandelte sich am Samstag das Übersee-Museum in Bremen. Anlass war das Kirschblütenfest, das im Rahmen der Sonderausstellung "Cool Japan" veranstaltet wurde. In verschiedenen Workshops machten sich die zahlreichen Besucher mit japanischen Traditionen vertraut.

1 / 11 Foto: Christina Kuhaupt



In einen Blütenrausch verwandelte sich am Samstag das Übersee-Museum in Bremen. Anlass war das Kirschblütenfest, das im Rahmen der Sonderausstellung "Cool Japan" veranstaltet wurde. In verschiedenen Workshops machten sich die zahlreichen Besucher mit japanischen Traditionen vertraut.

1 / 11 Foto: Christina Kuhaupt



In einen Blütenrausch verwandelte sich am Samstag das Übersee-Museum in Bremen. Anlass war das Kirschblütenfest, das im Rahmen der Sonderausstellung "Cool Japan" veranstaltet wurde. In verschiedenen Workshops machten sich die zahlreichen Besucher mit japanischen Traditionen vertraut.

1 / 11 Foto: Christina Kuhaupt



In einen Blütenrausch verwandelte sich am Samstag das Übersee-Museum in Bremen. Anlass war das Kirschblütenfest, das im Rahmen der Sonderausstellung "Cool Japan" veranstaltet wurde. In verschiedenen Workshops machten sich die zahlreichen Besucher mit japanischen Traditionen vertraut.