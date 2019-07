Bis spät in die Nacht haben die Besucher am Freitag beim "DKP #012 Luft & Liebe" in Hemelingen gefeiert. Ausrichter ist das Kulturprojekt "Komplette Palette". Auf der Bühne sorgten unter anderem Songwriter Jakob Heymann und Goyanu für Unterhaltung. Die Party am Hemelinger Hafen geht am Samstag weiter.