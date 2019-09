Die Macher des Kulturprojekts "Komplette Palette" haben am Samstag zum Konzert an den Weserstrand eingeladen. Die "Closing Party" war die Saison-Abschiedsfeier. So feierten die Besucher in die Nacht.

Für die "Komplette Palette" geht es übrigens am Sandstrand von Hemelingen weiter. Der Beirat Hemelingen hat dafür sein Ok gegeben.