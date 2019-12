Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

"Polarstern" driftet ein Jahr durch die Arktis Leben und Arbeiten in der Arktis

Ende September ist der Forschungseisbrecher "Polarstern" ins Ungewisse aufgebrochen. Ein Jahr wird das Schiff an einer Eisscholle durch die Arktis driften. So leben und arbeiten die Wissenschaftler an Bord.