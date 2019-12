Budenzauber nun auch links der Weser: Am Donnerstagabend ist der Wintermarkt „Lichter der Neustadt“ eröffnet worden. Bis zum 21. Dezember gibt es an der Wilhelm-Kaisen-Brücke einen Mix aus Kunst, Musik und Bretterverschlägen. Für die kommenden Tage bis Weihnachten sind Konzerte, Straßentheater und Kleinkunst auf dem Wintermarkt geplant. Und wem kalt wird, der kann sich direkt vor Ort in Sauna und Whirlpool einheizen lassen. Weitere Infos zum Wintermarkt gibt es in diesem Artikel.