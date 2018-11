Bremens größter Laternenumzug durch die Stadt hat am Freitagabend Hunderte Teilnehmer angelockt. Punkt 18 Uhr starteten Kinder und Erwachsene in der Innenstadt, liefen an der Weser entlang und wieder zurück zum Marktplatz. Wir zeigen viele Bilder der Veranstaltung.

Ein Video zum Bremer Lichtermeer sehen Sie hier.