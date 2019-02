Sie sind verlassen, alt und haben einen gewissen morbiden Reiz: sogenannte "Lost Places" - also verlorene oder verlassene Orte. Dabei handelt es sich in der Regel um leerstehende und teilweise heruntergekommene Gebäude. Nicht selten sind sie bereits dem Verfall preisgegeben.

Wir haben uns auf die Suche nach verlassenen Orten in Bremen und der Region (Niedersachsen) begeben. Kennen Sie weitere Lost Places? Dann wenden Sie sich per Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de.