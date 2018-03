Von Sarah Haferkamp und Michael Rabba

"Bremer helfen Bremern": Diese Facebook-Gruppe mit ihren aktuell mehr als 25.000 Mitgliedern hält, was sie verspricht. Hier bekommt jeder eine Reaktion auf seine Anliegen - seien sie auch noch so ungewöhnlich. Eine Auswahl skurriler, lustiger, nicht alltäglicher und auch mal sinnfreier Fragen und Beiträge haben wir in dieser Bildergalerie zusammengestellt.