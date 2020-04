In Bremen und der Region ist der Atemschutz in vielen Varianten zu beobachten. Schon in der vergangenen Woche waren sie das Gesprächsthema Nummer eins, nun sind sie endgültig im Alltag in der Region Bremen angekommen: Die Atemschutzmasken. Als Ersatz für das verlorene Lächeln entscheiden sich manche Menschen für ein buntes Modestück, andere bleiben bei funktionalen Einwegmodellen. Für das Jahr 2020 dürfte schon bald gelten: Masken machen Leute.

