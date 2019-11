Adventsgestecke, Kerzen, Lichterketten - die Messe Bremen ist an diesem Wochenende schon im vorweihnachtlichen Modus. Bei der Ausstellung "Christmas and more" werden an über 120 Ständen die neusten Weihnachtstrends präsentiert. Fehlen darf da natürlich nicht Weihnachtsmusik und weihnachtliches Essen und Getränke.