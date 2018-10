Foto: imago





Platz 11: Bernd Schopf

Bernd Schopf ist der Enkel des Eduscho-Gründers Eduard Schopf. Sein Vermögen wird 2018 wie schon 2017 auf 150 Millionen Euro (0,15 Mrd.) geschätzt. Damit belegt er auf der Liste der 1001 reichsten Deutschen Platz 827.

Eduscho, mit Sitz in Bremen, war eine der größten Kaffeeröstereien in Deutschland. Die Firma wurde 1997 an Tchibo verkauft. Heute ist Bernd Schopf Geschäftsführer der Coffein Compagnie, einer Firma für Entkoffeinierung von Kaffee mit Sitz in Bremen-Sebaldsbrück. Außerdem investiert er in Immobilien und ist mit der Firma Siedentopf an der Entwicklung der Überseestadt beteiligt.