Wer kennt solche Situationen nicht: Die Party verläuft schleppend, die Schnittchen schmecken schal, die Musik lädt nicht so recht zum Tanzen ein und am nervenaufreibendsten: der gezwungene Smalltalk. Ein Glück, dass ein Bremer in Bremen am liebsten über seine Heimat schnackt. Da gilt es nur, gut vorbereitet zu sein – und sei es mit noch so unnützem Wissen.